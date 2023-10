ЗСУ продовжують наступ на сході та півдні: головне зі зведення Генштабу

Збройні сили України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

На початку доби російські окупанти завдали ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку в центрі Запоріжжя: є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Інформація про наслідки цього теракту наразі оновлюється.

Детальніше про ситуацію на фронті – в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 18 жовтня.

Протягом доби 17 жовтня відбулось 69х бойових залучень. Ворог завдав загалом 3х ракетних та 35х авіаційних ударів, 39х атак МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Also, the russian occupiers launched yet another missile and air strike on Ukraine, using 1x Kh-59 air-launched cruise missilet, S-300 surf-to-air gued missiles and 6x Shahed-136/131 attack UAVs. The Ukrainian air de На жаль, російські терористичні атаки вбивають та поранені мирних жителів. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаудари вдарили по Миколаївці (Сумська область), Серебрянському лісництву та Білохорівці (Луганська область), Спірне, Веселе, Нью-Йорк, Авдіївці, Степове, Мар'їнка, Новомихайлівці, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль (Донецька область), Берислав, Веселе (Херсонська область).

Під артилерійський обстріл потрапили близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Тут відбито 5 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Січень розповів, що траса Бахмут-Горлівка перебуває під вогневим контролем ЗСУ. З його слів, окупанти намагаються утримати в своїх руках Бахмут та відсунути від міста Збройні сили України. Українські захисники повільно просуваються вперед на півдні міста.

Читайте також: