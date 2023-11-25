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ЗСУ продовжують наступ у західній частині на Запоріжжі – ISW

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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ЗСУ продовжують наступ у західній частині на Запоріжжі – ISW

ЗСУ на війні / Фото: Associated Press

Українські війська незначно просунулися вперед на північ від Новопрокопівки.

Збройні сили України продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 23 та 24 листопада та підтвердили успіхи.   

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

"Відеозапис з геолокацією, опублікований 22 листопада, показує, що українські війська відбили найзахіднішу траншею з трьох, які розташовані приблизно за 1 км на південний захід від Роботиного, а інші відеозаписи з геолокацією, опубліковані 23 листопада, показують, що українські сили також просунулися далі на захід від західної траншеї", - йдеться у повідомленні.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 22 та 23 листопада, показують, що українські війська незначно просунулися вперед поблизу шосе Т0408 "Оріхів-Токмак" на північ від Новопрокопівки.

Нагадаємо, РФ випустила вночі рекордну кількість дронів: Повітряні сили назвали ціль ворога.

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Перегляди
69
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