ЗСУ продовжують наступальну операцію, у росіян - провали: зведення Генштабу

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області успіху не мали.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати позиції ЗСУ.