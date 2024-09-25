ЗСУ продовжують наступати в Курській області: подробиці від ISW

Протягом минулої доби, 24 вересня, війська України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Росіяни також намагаються витіснити ЗСУ з Курщини.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Курській області ЗСУ просунулися під час механізованої атаки на південь від Веселого. Окрім того, так звані російські блогери стверджували, що вони провели механізовану атаку та просунулися у цьому районі. Додаткові кадри від 20 вересня показують, українські військові нещодавно просунулися на полях на схід від Веселого.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 вересня, показують, як ЗСУ завдають удару по російському зенітному ракетному комплексу "Бук-М3" на схід від Рильська, що приблизно за 20 км на північний захід від Курського виступу.

Американські фахівці зауважують, що російські війська продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області 24 вересня. Втім, не досягли підтверджених успіхів. Зазначається, що командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що росіяни відбили 12 населених пунктів з початку "Курської операції".

"Ймовірно, маючи на увазі російські зусилля щодо витіснення українських військ з їхнього виступу. Наразі ISW оцінює, що російські війська відбили 11 населених пунктів у Курській області", - додали американські фахівці.

Як повідомлялося, колишній директор Центрального розвідуправління США Девід Петреус наголошує, що прорив ЗСУ в Курській області став ударом по репутації Росії, продемонструвавши слабкість та небоєздатність російських сил. Ця ситуація показала світові вразливість оборони РФ на яку офіційна влада намагається не звертати уваги.

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