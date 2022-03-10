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ЗСУ продовжують тримати оборону Маріуполя: морпіхи знищили ворожу техніку

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ЗСУ продовжують тримати оборону Маріуполя: морпіхи знищили ворожу техніку

Операція об'єднаних сил / Facebook

Зокрема, ліквідовано танки і БМП.

Збройні сили продовжують тримати оборону Маріуполя: морпіхи знищили 4 танки і 1 БМП.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в Facеbook.
 
Гвардійці полку "Азов" знищили і пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. Зокрема, знищили командно-штабну машину.

"Ворожої піхоти вже ніхто не рахує. Люди вірять у захисників: багато хто не хоче їхати, а більшості і нікуди. Деяким важливо зберегти будинок, навіть якщо він став руїною. Всі розуміють, що потрібно діяти разом і злагоджено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день. 

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