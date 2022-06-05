ЗСУ продовжують витісняти окупантів із Сєвєродонецька: Гайдай показав відео знищення ворожої техніки

Триває 102-й день повномасштабної війни РФ проти України. ЗСУ продовжують витісняти російських окупантів із Сєвєродонецька Луганської області.

Українські захисники завдали точного удару по техніці російських окупантів, яка була розташована у східній частині Сєвєродонецька.

Відео знищення ворожої техніки опублікував голова Луганської ОДА Сергій.

"В результаті точної роботи знищено укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника", - повідомляє 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

На відеозаписі видно, що російська техніка ховалася між житловими будинками, але це не завадило українським захисникам її знищити. Окрім цього, на відео можна побачити жахливі наслідки постійних острілів РФ по Сєвєродонецьку.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай висловив думку, що вибити російську армію із Сєвєродонецька - можливо, але рішення ухвалює українське командування.

Люди прозріли: окупанти самі обстріляли Донецьк

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