ЗСУ продовжують знищувати армію РФ на землі й на небі: за добу відбили 10 атак ворога

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат в Україні. Так, минулої доби ЗСУ відбили 10 атак ворога.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили десять БпЛА “Орлан-10”.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 2 квітня.

"Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович поділився подробицями плану ворожої ДРГ, яка збиралася збити пасажирський літак на території Росії чи Білорусі та звинуватити у цьому Україну.

Диверсанти намагалися отримати українську ПЗРК через волонтерів. І для того, щоб увійти в довіру до них, вони давали їм інформацію про реальне місце перебування російських військ, але лише видавали координати так званих "кадирівців".

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