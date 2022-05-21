ЗСУ продовжують знищувати окупантів та ворожу техніку: за добу відбили 9 атак на Донбасі та ліквідували десятки росіян

ЗСУ продовжують знищувати окупантів та ворожу техніку: за добу відбили 9 атак на Донбасі та ліквідували десятки росіян

Українські сили на сході за добу 21 травня відбили 9 атак ворога та завдали втрат противнику як у живій силі, так і у техніці.

Зазначається, що на 4 локаціях наразі тривають бої з окупантом.

Про це повідомляє пресслужба угруповання Об'єднаних сил.

"Окупанти обстріляли більше 40 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 30 цивільних об’єктів з них: 13 житлових будинків, 4 заводи, науково-виробничий заклад, інститут іноземних мов, залізничну станцію, музичну школу, дві пожежно-рятувальні частини, ділянку газопроводу, високовольтну лінію електромереж, цвинтар та ряд господарських і складських приміщень. В результаті цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення. Дані по Луганщині уточнюються", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

5 танків;

4 артилерійські системи;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

2 ворожих автомобіля.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

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Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід", у суботу, 21 травня, українські воїни знищили:

особового складу – 28

бойова машина піхоти (БМП) – 1

артилерійських систем – 1

мінометів – 1

важкий артилерійський тягач (АТТ) – 1

Нагадаємо, кремлівські пропагандисти здали позиції своїх військових, показавши сюжет. Завдяки ньому українські захисники завдали потужного та точного удару по окупантах та військовій техніці на території Луганської області.

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