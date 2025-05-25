За добу ЗСУ ліквідували 1020 окупантів: оновлені втрати армії РФ

ЗСУ

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Сили оборони України за добу ліквідували 1020 російських військовіих а також знищили 11 бойових броньованих машин та 68 артилерійських систем

Про це 25 травня повідомила пресслжуба Гнерального штабу Україні у Facebook.

загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 до 25.05.2025 орієнтовно склали:

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Загальні бойові втрати противника з 24.02. 22 до 25.05.25 склали:

близько 980850 солдат;

танків — 10854;

бойових броньованих машин — 22633;

артилерійських систем — 28269;

РСЗВ — 1396;

засобів ППО — 1169;

підводних човнів — 1;

літаків — 372;

гелікоптерів — 336;

автомобільної техніки та автоцистерн — 49751;

кораблів/катерів — 28;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37367;

крилатих ракет — 3203.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уніч проти 25 травня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по Україні, застосувавши 367 засобів ураження. Серед них — 9 балістичних ракет «Іскандер-М», 55 крилатих ракет Х-101 і «Калібр», ракета Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних безпілотників типу «Shahed» і БпЛА-імітацій.

Українська ППО знищила 45 крилатих ракет, 2 ракети Х-59/69 та 266 дронів. Атаки були зафіксовані по всій країні — від сходу до заходу. Противник застосував як ракети з авіації, так і безпілотники зі всіх напрямків.