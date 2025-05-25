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- Війна
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За добу ЗСУ ліквідували 1020 окупантів: оновлені втрати армії РФ
На полі бою російські військві зазнають серйозних втрат. За останню добу РФ недорахувалася понад 1020 солдатів.
Сили оборони України за добу ліквідували 1020 російських військовіих а також знищили 11 бойових броньованих машин та 68 артилерійських систем
Про це 25 травня повідомила пресслжуба Гнерального штабу Україні у Facebook.
загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 до 25.05.2025 орієнтовно склали:
Загальні бойові втрати противника з 24.02. 22 до 25.05.25 склали:
близько 980850 солдат;
танків — 10854;
бойових броньованих машин — 22633;
артилерійських систем — 28269;
РСЗВ — 1396;
засобів ППО — 1169;
підводних човнів — 1;
літаків — 372;
гелікоптерів — 336;
автомобільної техніки та автоцистерн — 49751;
кораблів/катерів — 28;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37367;
крилатих ракет — 3203.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уніч проти 25 травня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по Україні, застосувавши 367 засобів ураження. Серед них — 9 балістичних ракет «Іскандер-М», 55 крилатих ракет Х-101 і «Калібр», ракета Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних безпілотників типу «Shahed» і БпЛА-імітацій.
Українська ППО знищила 45 крилатих ракет, 2 ракети Х-59/69 та 266 дронів. Атаки були зафіксовані по всій країні — від сходу до заходу. Противник застосував як ракети з авіації, так і безпілотники зі всіх напрямків.