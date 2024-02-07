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ЗСУ прорідили лави окупантів ще на 890 бійців: Генштаб назвав втрати

ЗСУ прорідили лави окупантів ще на 890 бійців: Генштаб назвав втрати

Військова каска російського окупанта / Фото: Associated Press

Окрім того, Сили оборони України знищили десятки ворожих бронемашин та артилерійських систем.

Втрати РФ на 7 лютого у війні проти України сягнули вже близько 391 470 військовий убитими і пораненими.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 890 російських окупантів, а також завдали їм втрат в озброєнні та військовій техніці.

Втрати ворога на 7 лютого

Загальні бойові втрати ворога на 7 лютого 2024 року орієнтовно становлять:

  • Особовий склад ‒ близько 391 470 (+890) осіб,
  • танки ‒ 6372 (+7),
  • бойові броньовані машини ‒ 11879 (+22),
  • артилерійські системи – 9387 (+20),
  • РСЗВ – 980 (+1),
  • засоби ППО ‒ 665 (+0),
  • літаки – 332 (+0),
  • гелікоптери – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1849 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 12486 (+33),
  • спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).
Втрати РФ на 7 лютого 2024 року / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати РФ на 7 лютого 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, напередодні Business Insider Рповідомило, що Росія не виробляє достатньо зброї, щоб забезпечити нею потенційне масове збільшення кількості військ, які призиваються для війни проти України.

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