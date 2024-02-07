ЗСУ прорідили лави окупантів ще на 890 бійців: Генштаб назвав втрати

Окрім того, Сили оборони України знищили десятки ворожих бронемашин та артилерійських систем.
Втрати РФ на 7 лютого у війні проти України сягнули вже близько 391 470 військовий убитими і пораненими.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 890 російських окупантів, а також завдали їм втрат в озброєнні та військовій техніці.
Втрати ворога на 7 лютого
Загальні бойові втрати ворога на 7 лютого 2024 року орієнтовно становлять:
- Особовий склад ‒ близько 391 470 (+890) осіб,
- танки ‒ 6372 (+7),
- бойові броньовані машини ‒ 11879 (+22),
- артилерійські системи – 9387 (+20),
- РСЗВ – 980 (+1),
- засоби ППО ‒ 665 (+0),
- літаки – 332 (+0),
- гелікоптери – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1849 (+1),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0),
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 12486 (+33),
- спеціальна техніка ‒ 1497 (+1).
Нагадаємо, напередодні Business Insider Рповідомило, що Росія не виробляє достатньо зброї, щоб забезпечити нею потенційне масове збільшення кількості військ, які призиваються для війни проти України.
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