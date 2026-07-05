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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ прорідили ворожу армію ще на 1290 військових: втрати РФ станом на 5 липня

За минулу добу Росія втратила на війні проти України близько 1290 солдатів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Загальні втрати армії РФ станом на неділю, 5 липня, становлять орієнтовно 1 409 630 військових вбитими та пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати росіян у військовій техніці становлять:

  • танків — 12 081 (+7)

  • бойових броньованих машин — 24 878 (+9)

  • артилерійських систем — 45 388 (+63)

  • РСЗВ — 1916 (+3)

  • засобів ППО — 1470 (+1)

  • літаків — 436

  • гелікоптерів — 353

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 390 738 (+1628)

  • наземних робототехнічних комплексів — 1821 (+6)

  • кораблів/катерів — 33

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 116 106 (+462)

  • спеціальної техніки — 4385

  • крилатих ракет — 4847

Як повідомлялося, за даними росЗМІ, РФ може піти на нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми. За словами близького до внутрішньополітичного блоку «фюрера» джерела, тему мобілізації почали обговорювати через те, що ситуація розвивається не так, як очікував Кремль.

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Дата публікації
Кількість переглядів
236
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