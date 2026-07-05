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- Війна
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ЗСУ прорідили ворожу армію ще на 1290 військових: втрати РФ станом на 5 липня
За минулу добу Росія втратила на війні проти України близько 1290 солдатів.
Загальні втрати армії РФ станом на неділю, 5 липня, становлять орієнтовно 1 409 630 військових вбитими та пораненими.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати росіян у військовій техніці становлять:
танків — 12 081 (+7)
бойових броньованих машин — 24 878 (+9)
артилерійських систем — 45 388 (+63)
РСЗВ — 1916 (+3)
засобів ППО — 1470 (+1)
літаків — 436
гелікоптерів — 353
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 390 738 (+1628)
наземних робототехнічних комплексів — 1821 (+6)
кораблів/катерів — 33
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 116 106 (+462)
спеціальної техніки — 4385
крилатих ракет — 4847
Як повідомлялося, за даними росЗМІ, РФ може піти на нову хвилю мобілізації після виборів до Держдуми. За словами близького до внутрішньополітичного блоку «фюрера» джерела, тему мобілізації почали обговорювати через те, що ситуація розвивається не так, як очікував Кремль.