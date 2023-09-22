ЗСУ проривають останню лінію оборони РФ на Запоріжжі - ISW

Російські війська від середини серпня дотепер не змогли зупинити просування ЗСУ під час контрнаступу на заході Запорізької області.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 21 вересня йдеться про те, що українські війська повільно, але вірно просуваються вперед, незважаючи на передислокацію російських військових елементів щодо елітних підрозділів. На заході Запорізької області бронетехніка Збройних сил України вже діє за останньою лінією російських оборонних укріплень. Водночас зарано стверджувати, що Сили оборони повністю прорвали цю межу.

Так, як повідомляється у звіті, у середині серпня російські військові передислокували частини 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії (ГВДВ) і 76-ї гвардійської дивізії ГВДВ у район Роботиного, щоб вони відбивали українські атаки. Також вони мали знизити навантаження на 22-ю і 45-ю окремі бригади спецназу РФ.

Аналітики зазначили, що підрозділи 22-ї гвардійської бригади спецпризначенців наразі діють на захід від Вербового. Один з українських солдатів, який бере участь у боях у Запорізькій області, заявив американським журналістам, що війська РФ, які захищають окопи, невмотивовані та неефективні. Однак підрозділи, які проводять контратаки — куди сильніші.

"Заяви українського солдата узгоджуються зі спостереженнями ISW про те, що відносно елітний російський спецназ і елементи ВДВ, мабуть, є основними елементами контратакувальних сил на заході Запорізької області", — йдеться у звіті.

Раніше стало відомо, що легка піхота Збройних сил України просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами "зуби дракона", які є частиною оборони армії РФ в окупованій західній частині Запорізької області.

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