ЗСУ прорвали російську лінію оборони на Запорізькому напрямку та просунулися углиб позицій ворога - ISW

В ISW стверджують, що українсьткі військові провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту.

Російські "воєнкори" заявлять, що Збройні сили України прорвали російську оборону на північ від Роботиного Запорізької області та просунулися в межах 1,5 км.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 23 червня.

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Американські аналітики зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту.

"Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжували обмежені атаки в районі західного кордону Донецької та східної Запорізької областей і досягли незначних успіхів на південний захід від Великої Новосілки. Також вони стверджували, що українські сили прорвали російську оборону на північ від Роботиного та просунулися на позиції в межах 1,5 км на північ від населеного пункту", - сказано у зведенні.

У ISW нагадали, що Генштаб ЗСУ додатково повідомив, що українські війська досягли успіхів на південь від Оріхова на лінії Новоданилівка-Роботине та на південний схід від Оріхова на лінії Мала Токмачка-Новофедорівка.

ЗСУ прорвали оборону окупантів на північ від Роботиного Запорізької області. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за останніми даними Гененерального штабу, російські військові сили зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує здійснювати оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просуванні Сил оборони. Окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

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