ЗСУ прорвали оборону окупантів на півдні: в ISW розповіли, що це означає

Контрнаступ Збройних сил України поблизу Роботино Запорізької області та Урожайного на Донеччині, ймовірно, має велике тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів. Йдеться про триешелонну лінію оборони окупантів на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Зазначається, що ця лінія оборони армії РФ на півдні складається з першої лінії мінних полів завглибшки кілька кілометрів, другої лінії - із зосередженням артилерії, техніки та особового складу та третьої лінії тилових позицій, яка призначена для накопичення та збереження ресурсів.

"Нещодавні українські просування на північ і північний схід від Роботиного на заході Запоріжжя можуть дозволити українським силам почати діяти в районах за найщільнішими мінними полями. Однак ISW не має можливості оцінити щільність або глибину російських мінних полів", - наголошують у звіті.

Ба більше - якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть не так сильно заміновані, то це, ймовірно, сприятиме стрімкому наступу Сил оборони.

"Російські війська доклали значних зусиль, ресурсів і особового складу для утримання таких населених пунктів, як Роботине та Урожайне, тому нещодавні українські успіхи в цих районах, ймовірно, відображають ширшу деградацію оборони російських сил", - зауважують аналітики.

Крім того, зазначається, що в ISW вважають: російським силам не вистачає значних оперативних резервів, а інтенсивні зусилля РФ утримати ці населені пункти замість того, щоб відвести свої сили, означають, що українським силам, ймовірно, довелося повністю деградувати російські підрозділи перед наступом.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляти про те, що українські війська досягли успіхів у районах, прилеглих до Роботиного.

Крім того, 16 серпня українське Міноборони повідомило, що ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині.