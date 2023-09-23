ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому на Запоріжжі – Тарнавський

Українська війська прорвали оборону ворога біля Вербового.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

Тарнавський, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, прогнозує ще більший прорив у майбутньому.

"На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", — сказав Олександр Тарнавський.

"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне – не втратити цю ініціативу, яка у нас є", — додав він.

Раніше аналітики ISW повідомили, що українські війська повільно, але вірно просуваються вперед, незважаючи на передислокацію російських військових елементів щодо елітних підрозділів. На заході Запорізької області бронетехніка Збройних сил України вже діє за останньою лінією російських оборонних укріплень. Водночас зарано стверджувати, що Сили оборони повністю прорвали цю межу.

Тарнавський також зазначав, що українським військовим необхідно дійти принаймні до міста Токмак, тому найбільший прорив у контрнаступі ще попереду.

Останніми тижнями українські сили повідомляли, що дісталися першої лінії російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів ворога вздовж південного фронту.

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