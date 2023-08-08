ЗСУ прорвали першу лінії оборони РФ на півдні: Гуменюк розповіла, як йде просування

Наталія Гуменюк розповіла про просування українських військових після прориву першої лінії оборони росіян на півдні.

Збройним силам України вдається розвинути успіхи на окремих ділянках півдня після прориву першої лінії оборони росіян. Проте, інформація про це подається дозовано.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ця робота досить складна. Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені", - сказала Гуменюк.

За словами Гуменюк просування іде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших українських військових.

Нагадаємо, Гуменюк пояснила, чому РФ взяла паузу і не здійснює масовані обстріли з моря.

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