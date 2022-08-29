ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Херсонщині: російські десантники накивали п'ятками (відео)

На одній з ділянок українським захисникам вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів.

Про це в ФБ повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка".

"109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - йдеться в повідомленні.

Свої слова ЗСУ підкріпили відео, яке зазняв під час бою один із окупантів. Він розповів, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони, атакують з артилерії та авіації. Відео було коротким, бо, ймовірно, окупанта або "задвохсотили", або "затрьохсотили", оскільки воно раптом перервалося.

Нагадаємо, що в Мережі шириться інформація про вбивство колаборанта і зрадника, колишнього депутата від "Слуги народу" Олексія Ковальова.

Раніше з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

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