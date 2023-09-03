Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Запоріжжям, попереду головні бої - Тарнавський

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
132
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Запоріжжям, попереду головні бої - Тарнавський

Контрнаступ ЗСУ / Фото: Getty Images

Росія підтягує резерви на південних фронт не лише із України, а із РФ.

Українські війська прорвали першу лінію оборони Росії на Запорізькому напрямку і очікують швидших успіхів. 

Про це розповів в інтерв'ю The Guardian командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. 

За його словами, друга лінія оборони окупантів на півдні є слабшою, ніж була перша. 

Тарнавський підрахував, що Росія витратили 60% свого часу та ресурсів на будівництво першої лінії оборони і лише по 20% другої та третьої ліній, оскільки, на його думку, "Москва не очікувала, що українські сили пройдуть".

Він додав, що зараз Сили оборони перебувають між першою та другою лініями оборони окупаційних військ. Українські війська висуваються з обох сторін на пролом та зміцнюють свій контроль на території, захопленій під час останніх боїв.

"В центрі наступу ми завершуємо знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони. Противник підтягує резерви не лише з України, а й з Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться всі найкращі солдати. Це дасть нам поштовх атакувати більше і швидше. Все у нас попереду", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що російські офіцери скаржаться на "загострення ситуації" на Запорізькому фронті.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
132
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація