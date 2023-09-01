ЗСУ прорвали "Суровікінську лінію оборони" біля Роботиного — розвідка Естонії

Естонська розвідка вважає, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Запорізькому напрямку в районі Роботиного.

Очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг повідомив, що протягом останнього тижня-півтора ЗСУ в Запорізькій області, зокрема в напрямку Роботине та Вербове, змогли виснажити окупантів і прорвати їхню лінію оборони.

Про це інформує естонське видання ERR.

"Українські війська вийшли на першу лінію траншей так званої "Суровікінської лінії оборони" і прорвали її принаймні в одному місці, вийшовши на західну сторону Вербового", - повідомив естонський полковник.

За словами Гросберга, бої там були найінтенсивнішими, і про труднощі Росії також свідчить той факт, що окупанти були змушені перекинути туди більше підрозділів з інших місць. Це, наприклад, частини Псковської повітряно-десантної дивізії, які були переведені з Бахмута, а також частини з Лимана.

"Це демонструє, що Росія йде на досить великі ризики, що свідчить про те, що її запаси обмежені, їх залишилося небагато", - сказав Гросберг.

Він також додав, що військовому успіху України значною мірою сприяло вдосконалення артилерійських можливостей України, які стали рівними або навіть кращими за російські.

Завдяки цьому українським підрозділам вдалося відкинути російську артилерію з фронту на таку відстань, що вони вже не можуть підтримувати свої підрозділи вогнем. Особливо успішними були заходи проти російських артилерійських РЛС, які тривають від липня, що завдало їм серйозної шкоди", - сказав естонський полковник.

Нагадаємо, речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що воїни ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку і мають успіхи в бік Новопрокопівки на південному фронті.

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