ЗСУ прорвалися на новій ділянці Курської області: кілька тисяч росіян під загрозою оточення (відео)

ЗСУ просуваються у Курській області. Там під загрозою опинилося чергове багатотисячне угруповання військ РФ.

Українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

Про це повідомляє український підрозділ БПЛА Khorne.

Як пише аналітик Forbes Девід Екс, це несподіване вторгнення мало набагато більший успіх, ніж припускали початкові дані. Спочатку передбачалося, що, хоча ЗСУ прорвали прикордонну оборону росіян, але на невеликій відстані від прориву зіткнулися з більш жорстким російським опором. Кремль заявив, що його війська відбили українську атаку "за підтримки армійської авіації та артилерійського вогню".

Однак підрозділ БПЛА Khorne, який підтримував операцію з прориву, відкинув заяву Кремля і розкритикував ЗМІ, які висвітлювали черговий прорив. Репортери, які процитували заяву Кремля, за словами військових Khorne, - "істерички, яким не вистачає інформації, або проплачені проросійські пропагандисти".

Як доказ успішного прориву група розмістила довге відео, на якому показано українську бронетанкову колону, що проходить через прорив, а потім прямує до міста Веселе, розташованого в тилу угруповання ЗС РФ.

ЗСУ просуваються в Курській області РФ: відео

Як зазначає аналітик Forbes, схоже, що угруповання ЗСУ проникло аж до південної околиці Веселого.

"Зайшли, в новому місці, на кілометри, в росіюшку ..... групування російських срочніків і не одна тисяча людей під загрозою оточення. Коли дійде до Z-каналів, то буде істерика", - заявили в Khorne.

Просування ЗСУ в Курській області РФ

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) також підтвердили, що в Курській області фіксують як просування українських Збройних сил, так і армії Російської Федерації.

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