ЗСУ прорвали оборону РФ на Олександрівському напрямку: деталі успішної операції (відео)

Українські військові провели успішну операцію на Олександрівському напрямку, що охоплює ділянку на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Наземні бойові групи розвідки “CG132” 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України прорвали лінію оборони російських окупантів.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Прорив оборони на Олександрівському напрямку

У ході бойової операції українські розвідники знищили ворожі вогневі позиції, ліквідували живу силу противника та уразили місця зберігання боєприпасів. Завдяки професійним діям підрозділу вдалося зірвати плани окупантів щодо подальшого наступу на цьому напрямку.

У ЗСУ зазначили, що прорив оборони дозволив створити вигідний плацдарм для тактичного просування інших українських підрозділів. Сили оборони продовжують активні дії, щоб послабити позиції ворога та витіснити його з української території.

Раніше повідомлялось, що поліські десантники 95-ї бригади вже взяли під контроль вісім населених пунктів у Дніпропетровській та Запорозькій областях. Попри те, що окупантів тут уп’ятеро більше, українські воїни використовують слабкі місця противника та захоплюють у полон навіть російських пілотів.

Загалом, українські військові деокупували близько 400 квадратних кілометрів території на стику Запорізької та Дніпропетровської областей.

Також ми інформували, що підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по об’єктах воєнно-економічного потенціалу російського агресора.