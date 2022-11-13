ЗСУ просунулись на 2-5 км вглиб біля Бахмута – військовий розповів про успіхи на Донеччині

За останні декілька діб Збройні сили України мають суттєвий прогрес біля Бахмута на Донеччині – прорвали лінію оборони і значно просунулись вглиб – десь на 2 км, десь на 5 км.

Про це розповів військовий 109-ї бригади ТрО Єгор Фірсов.

Він наголосив, що ЗСУ забрали собі стратегічні локації і стратегічні пункти, якими до цього не володіли.

"Умовно кажучи, де стояли роти нашого батальйону, де сиділи в окопах на першій лінії оборони, а зараз ці окопи і бліндажі вже вважаються тилом. Тобто якщо ворог тоді від нас був умовно через поле, то зараз по 3-5 км просунулись ЗСУ. Завдяки нашим штурмовикам, які зробили надважливий, надсміливий крок, і вибили ворога з тих позицій. Але це не виключає того, що під Бахмутом зараз тривають точитися важкі бої, ворог застосовує все – "Градами" б'є по місту, там зараз немає жодного мікрорайону, куди б не прилітали ворожі ракети", - розповів Фірсов.

Військовий також зазначив, що ворог зараз намагається обійти ЗСУ з боку Соледара – це близько 15 км від Бахмута, і прорватись там.

"Тому район Соледара буде зараз один з найгарячіших, чи, можливо, – найгарячіший напрямок", – резюмував він.

Ситуація на Донеччині

Донецький напрямок залишається одним із найгарячіших напрямків ведення бойових дій.

Найактивніші бої ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де щодня ворог використовує усі види озброєння.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що Росія на сході України сконцентрувала близько 130 тис. своїх солдатів та офіцерів, особливо на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що на Донецькому напрямку окупанти відступають дуже повільно. У деяких місцях йдуть позиційні бої.

У Генштабі наголошують, що росіяни намагаються захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру.

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