ЗСУ просунулись на Куп'янському напрямку: експерт повідомив подробиці

За інформацією Машовця, росіяни своєю чергою намагаються прорватися з плацдарму в районі Дворічної та Новомлинська на південь.

Українські захисники на Харківщині витіснили російських окупантів із частини селища Западне, а також частково за дорогу Куп'янськ — Дворічна.

Про це розповів координатор групи "Інформаційний спротив", військовий оглядач Костянтин Машовець.

"На Куп'янському напрямку, по всьому периметру плацдарму противника в районі Дворічна та Новомлинськ йдуть інтенсивні зустрічні бої. ЗСУ витіснили противника із частини селища Западне, а також частково за дорогу Куп'янськ — Дворічна, за виключенням пари позицій північно-східніше села", – йдеться у його дописі в соцмережі Facebook у середу, 5 березня.

За інформацією Машовця, росіяни своєю чергою намагаються прорватися з плацдарму на південь та атакують українські позиції в бік селища Кіндрашівка. Російські війська прагнуть також повністю взяти під контроль Дворічну, але ЗСУ продовжують утримувати пару кварталів у північно-західній частині селища.

Водночас противник намагається просунутись на північ від Фиголівки та Новомлинська. Чи були успішними дії ворога на цьому напрямку, наразі Машовець не повідомив.

Нагадаємо, за інформацією DeepState, штурмові дії росіян під Покровськом загальмувались. За добу 4 березня на цьому напрямку відбулось всього 17 боєзіткнень.

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