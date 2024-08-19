ЗСУ просунулись на Курщині і наступають по всьому фронту в регіоні – ISW

Українські сили могли зруйнувати міст через річку Сейм у Глушковому, а також завдали удару по мосту у Званому.
Українські війська продовжили наступати по всьому фронту в Курській області 18 серпня і несуттєво, але просунулися у південно-східному напрямку від Суджі.
Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Опубліковані 17 серпня геолокаційні кадри демонструють, що російські війська завдали удару по бронетехніці Сил оборони України у північній частині Мартинівки (на схід від Суджі). Це вказує на те, що українські війська нещодавно просунулися туди.
Так звані російські військкори 18 серпня заявили, що українські сили захопили Троїцьке (на південь від райцентру Кореневе і приблизно за 2 км від держкордону) і просунулися в напрямку до Семенівки (на північ від Суджі і приблизно за 24 км від кордону).
Російські Міноборони та військкори також стверджують, що ЗСУ атакують:
- на околицях Кореневого, на південний захід від цього населеного пункту поблизу Комарівки;
- на схід поблизу Ольгівки;
- на північний схід поблизу Олексіївського, Сафонівки, Кромських Биків, Каучука та Шептухівки;
- на північ від Суджі в районі Черкаського Порічного і Руського Порічного;
- на південний схід від Суджі в районі Озерки, Гир’ї та Борки.
Опубліковані 17 і 18 серпня геолокаційні кадри, вказують на те, що українські війська продовжують діяти по всій максимально заявленій межі наступу в Курській області.
За даними російських військкорів, є непідтверджені повідомлення про те, що українські сили увійшли до Отруби (на північ від Тьоткіного і на західному березі річки Сейм), і про те, що ЗСУ діють поблизу безпосередньо Тьоткіного.
Командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук 18 серпня опублікував геолокаційні кадри, де видно, як українські війська завдають авіаудару по мосту через річку Сейм у Званому (на південний схід від Кореневого). Внаслідок удару вздовж шосе утворилася велика вирва.
Російські військкори та опозиційні медіа розійшлися в оцінках шкоди для армійської логістики унаслідок удару по мосту. Так, деякі джерела стверджують, що удар лише частково пошкодив міст, тоді як інші заявляють, що удар зробив міст непрохідним, і що в районі Карижа залишився один придатний для використання міст. Проте є повідомлення, що українські сили зруйнували міст через річку Сейм у Глушковому, а також завдали удару 16 серпня, але не зруйнували міст у Званому.
Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що українські війська у Курській області взяли під контроль Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці.
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