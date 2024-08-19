ЗСУ просунулись на Курщині і наступають по всьому фронту в регіоні – ISW

Українські сили могли зруйнувати міст через річку Сейм у Глушковому, а також завдали удару по мосту у Званому.

Українські війська продовжили наступати по всьому фронту в Курській області 18 серпня і несуттєво, але просунулися у південно-східному напрямку від Суджі.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 17 серпня геолокаційні кадри демонструють, що російські війська завдали удару по бронетехніці Сил оборони України у північній частині Мартинівки (на схід від Суджі). Це вказує на те, що українські війська нещодавно просунулися туди.

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Так звані російські військкори 18 серпня заявили, що українські сили захопили Троїцьке (на південь від райцентру Кореневе і приблизно за 2 км від держкордону) і просунулися в напрямку до Семенівки (на північ від Суджі і приблизно за 24 км від кордону).

Російські Міноборони та військкори також стверджують, що ЗСУ атакують:

на околицях Кореневого, на південний захід від цього населеного пункту поблизу Комарівки;

на схід поблизу Ольгівки;

на північний схід поблизу Олексіївського, Сафонівки, Кромських Биків, Каучука та Шептухівки;

на північ від Суджі в районі Черкаського Порічного і Руського Порічного;

на південний схід від Суджі в районі Озерки, Гир’ї та Борки.

Опубліковані 17 і 18 серпня геолокаційні кадри, вказують на те, що українські війська продовжують діяти по всій максимально заявленій межі наступу в Курській області.

За даними російських військкорів, є непідтверджені повідомлення про те, що українські сили увійшли до Отруби (на північ від Тьоткіного і на західному березі річки Сейм), і про те, що ЗСУ діють поблизу безпосередньо Тьоткіного.

Командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук 18 серпня опублікував геолокаційні кадри, де видно, як українські війська завдають авіаудару по мосту через річку Сейм у Званому (на південний схід від Кореневого). Внаслідок удару вздовж шосе утворилася велика вирва.

Російські військкори та опозиційні медіа розійшлися в оцінках шкоди для армійської логістики унаслідок удару по мосту. Так, деякі джерела стверджують, що удар лише частково пошкодив міст, тоді як інші заявляють, що удар зробив міст непрохідним, і що в районі Карижа залишився один придатний для використання міст. Проте є повідомлення, що українські сили зруйнували міст через річку Сейм у Глушковому, а також завдали удару 16 серпня, але не зруйнували міст у Званому.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що українські війська у Курській області взяли під контроль Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці.

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