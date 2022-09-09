ЗСУ просунулися майже на 50 км за 3 дні на Харківщині: ранкове зведення Генштабу 9 вересня

Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 9 вересня.

Протягом минулої доби ворог завдав 45 авіаційних та 5 ракетних ударів, зокрема по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Радушне, Харків. Є жертви серед цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання “звільнення захоплених територій”. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку інтенсивність обстрілів з боку противника значно знизилася.

На інших напрямках ворог продовжував вогневе ураження військових та цивільних об’єктів України, а саме:

На Харківському напрямку – зі ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка.

– зі ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Соснівка, Дуванка, Цупівка, Прудянка, Дементіївка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Петрівка, Перемога, Байрак та Костянтинівка. На Слов’янському напрямку – біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського.

– біля Долини, Краснопілля, Слов’янська та Микільського. На Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка.

– в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка. На Бахмутському напрямку – поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого.

– поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Нью-Йорка та Веселого. На Авдіївському напрямку – в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного.

– в районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного. На Новопавлівському напрямку – біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського.

– біля Мар’їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського. На Запорізькому напрямку – в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів.

– в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Полтавка, Залізничне, Червоне, Новоандріївка та Оріхів. На Південнобузькому напрямку – в районах населених пунктів Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгине, Олександрівка і Таврійське.

У зв’язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил РФ переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як “живий щит”. Селище закрите на вʼїзд та виїзд.

Також читайте У звільнених містах українських захисників зустрічали зі сльозами і навколішки

Підрозділи Сил оборони героїчно утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші захисники успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні сили України, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ у цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Так, протягом доби зазначено понад 15 таких випадків.

Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 20 ударів, уражено 2 взводні опорні пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 зенітні ракетні комплекси. Знищено 4 БпЛА та гелікоптер Ка-52. Втрати живої сили противника уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ успішно наступають на Харківщині і звільняють один за одним населені пункти. У російських пропагандистів паніка. Одна група здивована армією України і шукає виправдання провалам ЗС РФ та називає це "спланованим відходом", інша - звинувачує свою армію у невмінні воювати.

Зеленський: Звільнили вже десятки населених пунктів

Читайте також: