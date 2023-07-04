ЗСУ просунулися на 2 км на Бердянському напрямку – Сили оборони Таврійського спрямування

Українські військові системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед.

ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до 2 км на Бердянському напрямку.

Про це повідомив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітан Валерій Шершень.

"На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км", – розповів він.

Тепер українські захисники закріплюються на зайнятих рубежах.

"Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування", – розповів Валерій Шершень.

Попри те, що ворог чинить "запеклий спротив", ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту та продавлюють ворога.

Нагадаємо, поблизу Бахмута ЗСУ також продовжують чинити тиск на окупантів і вибивають їх з раніше захоплених рубежів.

Читайте також: