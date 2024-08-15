ЗСУ просунулися на 3 кілометри на схід від Суджі: аналітик Bild назвав села, які контролює Україна

За його інформацією, Україна взяла під контроль всю Суджу, а також ще два населені пункти.

У Курській області ЗСУ просунулися на 3 км на схід від Суджі

Про це написав військовий оглядач Юліан Рьопке на сторінці в соцмережі Х і для німецького видання Bild.

Також читайте Стало відомо, які танки могла використати Україна у наступі на Курську область РФ

У населених пунктах на схід від міста продовжувалися бої. Це селище Мирне, село Бондарівка та село Михайлівка. За інформацією аналітика, наразі ЗСУ встановили контроль над цими селами.

"Оскільки російські джерела ще 12 серпня заявляли про присутність українців у Мирному, а 14 серпня російські війська атакували українців у Бондарівці за допомогою далеких безпілотників “Ланцет”, тепер я впевнений, що Україна захопила всю Суджу, а також два населені пункти, зазначені вище. Українська армія також захопила Михайлівку на Курщині. Село знаходиться за 3 км на схід від Суджі", — зазначає Рьопке.

Фото: Twitter/JulianRoepcke

Також він зауважив, що ЗСУ взяли під контроль села Російське Порічне, Черкаське Порічне і Косиця.

За його інформацією, на північно-західному фланзі українського наступу ЗСУ увійшли до села Внєзапноє. Там триває наступ на райцентр Коренево та тяжкі бої з російською армією.

Раніше повідомлялося, що Україною на Курщині створено військову комендатуру.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.