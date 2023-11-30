ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини і перекидають штурмові групи – ISW

Українські сили продовжили наземні атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області та просунулися біля Кринок.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на південний захід від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) і закріпилися в сусідньому лісовому масиві.

Під Кринками тривають бої, по цьому району завдають потужних ударів російська авіація та артилерія.

Генштаб України повідомив, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег і що під Кринками діють від 300 до 400 українських бійців.

Окрім цього, військові аналітики заявили про очевидну неспроможність Росії створити згуртовану командну структуру серед сил, які обороняються на східному (лівому) березі Херсонської області. Там продовжує погіршуватися моральний дух і бойові можливості Росії.

Генштаб України 29 листопада повідомив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ), які діють поблизу Кринок, відмовляються здійснювати штурм українських позицій через відсутність зброї, координації артилерії, розвідки та інформації щодо розташування російських мінних полів.

Що відомо про плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що українські війська в Херсонській області відкидають російські сили на 3−8 км від східного берега Дніпра.

The Wall Street Journal із посиланням на українських бійців повідомила, що окупанти застосовують важкі міни, снайперів і важку артилерію, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) і авіаудари аби зупинити українські сили на лівобережжя Дніпра.

Напередодні стало відомо, що окупанти створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області. Також, як вважають експерти, окупанти замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона). У цьому населеному пункті позиції утримують Сили оборони України.

Тим часом російські окупанти у Херсонській області готуються до чергового "жесту доброї волі". Вони вже почали обкрадати будинки місцевих мешканців перед втечею. Про це заявив речник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Толоконніков.

"В деяких громадах люди повідомляють про те, що окупанти почали більш активно мародерити. При ротації є випадки навіть, коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, в яких люди не проживають, і просто завантажують усе підряд. Тобто вони активно показують місцевим, що тут вони ненадовго і дуже скоро будуть тікати", — сказав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпилися на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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