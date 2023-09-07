ЗСУ просунулися на півдні України: Генштаб повідомив про потужні бої

Збройні сили України продовжують тиснути на російських окупантів на Мелітопольському напрямку. Українські оборонці мали успіх південніше населеного пункту Роботине та західніше Вербового Запорізької області на цій ділянці фронту.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, на півдні України тривають важкі бої тривають, наші бійці мають успіхи. Сили оборони на Мелітопольському напрямку закріплюються на досягнутих рубежах.

Тим часом на Бахмутському напрямку Сили оборони також продовжують вести наступальні дії: просуваються південніше Бахмута Донецької області, закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині. За словами Ковальова, ЗСУ стримують наступ росіян на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та Оріхово-Василівки", - додав речник Генштабу.

Ситуація на фронті

У ранковому зведенні Генштабу 7 вересня повідомили про бої та просування Сил оборони. Так, протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Тим часом аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ в районі Бахмута. Зокрема, ЗСУ витіснили російські війська з позицій на південь від Бахмута.

Своєю чергою в ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом, та міські бої у Кліщіївці. Повідомляється, що Сили оборони мають успіх на південному фланзі біля Бахмута, окупанти зазнають втрат і відходять.

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