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ЗСУ просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку — ОСУВ "Таврія"

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку — ОСУВ "Таврія"

ЗСУ просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські захисники проводять контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках і мають успіхи.

На Мелітопольському напрямку Збройні сили України просунулися на сотні метрів. Поблизу Роботиного тривають наступальні дії.

Про це 8 серпня розповів заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону.

"Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку", - повідомив Кузьмін.

За його словами, українські захисники також наступають і на Бердянському напрямку. Там тежє просування — Сили оборони йдуть вперед і знищують ворога.

Нагадаємо, раніше екскомандир взводу батальйону "Айдар", громадський активіст Євген Дикий розповів, що під час контрнаступальних дій захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках, у трьох точках вони вийшли на другу лінію оборони ворога.

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Дата публікації
Перегляди
782
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