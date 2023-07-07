ЗСУ просунулися під Бахмутом і захопили позиції в Запорізькій області — ISW 

Сили оборони України домоглися успіху на Бахмутському напрямку, активно нарощуючи тиск на окупантів на околицях цього міста. Також ЗСУ продовжують просування на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Візуальні докази підтверджують, що українські війська просунулися на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри бойових дій показують, що російська артилерія атакує українські позиції на західній околиці Кліщіївки. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на південь і північ від Бахмута, займаючи нові позиції.

Українські сили також здійснили контрнаступальні операції вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями. Український Генеральний штаб повідомив про наступальні операції та закріплення контролю над новими позиціями.

6 липня українські сили продовжили контрнаступальні операції на заході Запорізької області. Український Генеральний штаб повідомив про наступальні операції на Мелітопольському напрямку і закріплення контролю над новими позиціями.

Нагадаємо:

Генштаб 7 липня повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

За даними Міноборони Британії, Росія втратила 220 тисяч військових після вторгнення до України. Тим часом втрати росіян у техніці вже перевищили 6200 одиниць.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що у Росії почали формувати нові військові частини у складі Центрального та Південного військових округів. Зазначається, що ці з'єднання будуть готові до виконання бойових завдань не раніше початку наступного року.

Крім того, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що у війні армія Росія втратила половину своєї боєздатності. Темпи контрнаступу ЗСУ виснажують армію ворога, наголошує він.

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