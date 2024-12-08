ЗСУ просунулися в Курській області та відновили втрачені позиції - ISW

Сили оборони України просунулися в районі головного українського плацдарму в Курській області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ та мали успіх поблизу Великої Новосілки, де відновили раніше втрачені позиції.

Водночас аналітики з посиланням на українського військовослужбовця заявили, що війська РФ розпочали другу фазу контрнаступальної операції з витіснення ЗСУ з Курської області. Зокрема, вони атакують механізованими колонами, але під час цих штурмів ЗСУ успішно знищують бронетехніку ворога.

Нагадаємо, DeepState повідомляв, що російська армія перерізала одразу дві дороги на північ від Великої Новосілки.

У Сил оборони таким чином залишилася лише одна дорога, яка забезпечує угруповання ЗСУ у Великій Новосілці – на північ від Рівнополя, звідки агресор також здійснює регулярні штурми.

Зазначимо, що Времівський напрямок на півдні Донецької області– один із найгарячіших на фронті.

Читайте також: