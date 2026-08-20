ЗСУ просунулись на одному з ключових напрямків фронту і відкинули росіян — перші деталі

ЗСУ / © Associated Press

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Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області та одночасно зірвали одну з інформаційно-бойових операцій російських військ на Вовчанському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними американських аналітиків, українські військові просунулися на північ від Білого Колодязя, що розташований на північ від Харкова. Це, за оцінкою ISW, підтверджують геолокаційні відеозаписи, оприлюднені напередодні.

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Окрім просування, Сили оборони зірвали спробу російських військових встановити свій прапор на Вовчанському напрямку.

«Українські війська нещодавно зірвали операцію з підняття російського прапора на Вовчанському напрямку», — зазначили в ISW.

У Державній прикордонній службі України також повідомляли, що українські сили завдали удару по російських військових, які намагалися провести таку операцію.

В ISW пояснюють, що встановлення російських прапорів на окремих позиціях є одним з елементів інформаційної кампанії Кремля, метою якої може бути створення перебільшеного враження про територіальні успіхи російської армії.

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Водночас 18 та 19 серпня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на напрямку Великого Бурлука. Підтвердженого просування окупантів там аналітики не зафіксували.

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На інших ділянках фронту російська армія також продовжує наступальні дії, однак на більшості напрямків останні атаки не призвели до підтвердженого просування.

На півночі Сумської області росіяни 18 та 19 серпня продовжували штурми. Один із російських військових блогерів заявляв про нібито просування на схід від Волхівки, однак в ISW цю інформацію не підтвердили.

Водночас українські війська продовжували завдавати ударів по російських військових об’єктах у Курській області. Зокрема, повідомлялося про ураження мосту у Званному та російської мінно-загороджувальної машини поблизу Суджі.

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Окремою потенційною загрозою залишається білоруський напрямок. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявляв, що зараз прикордонники не фіксують підготовки до наступу з території Білорусі, однак Україна має бути готовою до різних сценаріїв.

За його словами, Росія може використати територію Білорусі не лише для масштабного наступу, а й для провокацій, метою яких може бути змусити Україну перекидати додаткові сили з активніших ділянок фронту.

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