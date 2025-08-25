ЗСУ просунулися біля Покровська: ISW про ситуацію на фронті (мапи)

ЗСУ. / © Associated Press

Українські Збройні сили дають відсіч окупаційній армії РФ на багатьох ділянках фронту. Українські війська відбили Михайлівку, що біля Покровська, після успішних контратак.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сумська область

Зазначається, що протягом 24 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області. Втім, підтвердженого прогресу не досягли. ЗСУ відбили атаку військ РФ біля південної околиці Юнаківки, ймовірно, обмеженої диверсійно-розвідувальної групи, які намагалися перетнути міжнародний кордон поблизу Проходів.

Харківська область

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області - в центральній частині Вовчанська. 23 та 24 серпня армія РФ атакувала на північний схід від Харкова поблизу Зеленого, Вовчанська та Синельникового.

На Куп'янському напрямку окупанти продовжили наступальні операції. Підтвердженого прогресу не досягли. Командир українського батальйону, який діяв на цій ділянці фронту, заявив, що російські війська не можуть перекинути техніку чи мотоцикли через річку Оскіл для проведення операцій на північний схід від Куп'янська через українські удари. З його слів, загарбники повинні перетинати річку групами по 10-20 осіб на саморобних човнах.

Донецька область

Протягом 24 серпня російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському, Торецькому та Часів Ярському напрямках, але не просунулися вперед.

За даними аналітиків ISW, на Покровському напрямку українські війська просунулися вперед. ЗСУ звільнили Михайлівку (на схід від Покровська) та просунулися на південь від Мирного (на північний схід від Михайлівки) та на північ від Миролюбівки (трохи південніше Михайлівки).

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 24 серпня, що українські війська відбили Михайлівку після успішних контратак.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу Золотого Колодязя, Кучерівого Яру (обидва на північний схід від Покровська), Володимирівки та Михайлівки. Російський мілблогер стверджував, що українські війська утримують позиції в Красному Лимані, на південь від Мирнограда, та на північній околиці Удачного.