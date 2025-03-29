ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб Бєлгородської області: важливі деталі від Reuters

Бєлгород. / © Associated Press

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ЗСУ продовжують бойові дії в Бєлгородській області на території Росії. Західні аналітики заявляють про просування на кілька кілометрів. Ні Київ, ні Москва офіційно не підтверджують це.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Міністерство оборони Росії раніше заявляло, що їхні війська відбили кілька спроб українських сил прорвати кордон у Бєлгородській області. Своєю чергою, в Генштабі ЗСУ утримуються від коментарів щодо цих подій. Водночас президент Володимир Зеленський днями заявив, що Сили оборони здійснила "певні кроки" за межами Курської області для зменшення тиску на українські позиції.

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Представник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко припустив, що українські сили можуть діяти в Бєлгородській області з метою "нейтралізації загроз" з боку військ РФ, які концентруються поблизу кордону.

Тим часом, за інформацією одного російського блогера "Рибара", відбуваються запеклі бої в населеному пункті Попівка, де сторони активно використовують дрони для ударів. Також Телеграм-канал "Two Majors" заявив, що російські війська ведуть "оборонні операції". Інший військовий блог "Архангел Спецназа" повідомив про бої в селі Демидівка, де нібито там перебувають оточені українські військові. Наразі незалежних підтверджень цієї інформації немає, наголошують в матеріалі Reuters.

За оцінками аналітиків, операція українських сил може бути спрямована на відволікання російських військ, які ведуть активні бойові дії в Курській області. Військовий блог "Рибар" стверджує, що Росія вже перекинула підкріплення до Бєлгорода з Гоптарівки на Курщині.

Крім того, фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group вважає, що ЗСУ змогли прорвати перші російські оборонні рубежі й просунутися на 3-4 км углиб території РФ.

"Українці теоретично можуть взяти ще кілька сіл із прикордонної зони, але це не те, що означає прорив - це був би невеликий тактичний успіх, але на Демидівському напрямку на оперативному чи стратегічному рівні можна досягти дуже мало. Немає належного елемента несподіванки, і російська присутність у цьому районі достатньо сильна, щоб принаймні проводити здебільшого успішні оборонні операції", – сказав він у коментарі Reuters.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович назвав головне завдання операції ЗСУ в Бєлгородській області.

Дата публікації 19:50, 18.03.25 Кількість переглядів 173 На танках до Бєлгородської області! ЗСУ після Курщини пішли на новий штурм?