ЗСУ просунулися на декількох напрямках: як змінилася ситуація на фронті

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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Українські сили просунулися та мали успіх у східній частині Запорізької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 липня та верифіковані ISW, свідчать, що Сили Оборони нещодавно також відновили контроль над Темирівкою (північний схід від Гуляйполя).

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Кілька просувань мають українські війська на Лиманському напрямку, а саме на південь від Діброви (східніше Лимана).

Крім того, ЗСУ нещодавно просунулись у напрямку Великомихайлівки. Відомо, що вони відновили контроль над Маліївкою (південний схід від Великомихайлівки).

Раніше повідомлялося, що російська армія продовжує наступальні дії на сході та півдні України. 31 липня ворог повністю окупував Верхньокам’янське на Донеччині та Кам’янське на Запоріжжі.

Нагадаємо, на сході України триває інтенсивний літній наступ армії РФ, яка зосереджує значні сили для проривів на окремих ділянках фронту. Це може суттєво змінити розстановку сил у регіоні. Один з українських командирів охарактеризував ситуацію як «вкрай тривожну», зазначивши, що українські підрозділи в районі Мирнограда поблизу Покровська перебувають під реальною загрозою оточення.

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