Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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На Покровському напрямку українські війська досягли певного просування.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними ISW, геолокаційні відео, опубліковані 18 липня, свідчать про рух підрозділів ЗСУ в північній частині села Миколаївка, що на північний схід від Покровська.

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Водночас російські сили, ймовірно, змогли просунутися на захід від Новоекономічного, однак ISW зазначає, що наразі немає візуального підтвердження цим заявам.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні повідомив, що на Покровському напрямку від початку минулої доби ворог 36 разів атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка, а також в напрямку Покровська. Ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград та Білицьке.

Раніше повідомлялося, що росіяни поширюють не правдиву інформацію про початок активних штурмів на місто Покровськ.

Ситуація на Донеччині залишається напруженою. Окупанти посилили тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію, намагаючись просунутися на цьому напрямку без втрат, яких вони зазнавали в Бахмуті чи Авдіївці.

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