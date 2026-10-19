ЗСУ просунулися на Сумщині та уразили росіян на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

ЗСУ / © Associated Press

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Російські війська продовжують тиснути на позиції ЗСУ одразу на кількох напрямках — від Сумщини до Запорізької області.

Проте, за даними Інституту вивчення війни (ISW) станом на 18 жовтня, окупанти не мають підтверджених просувань, а їхні заяви про успіхи часто залишаються без доказів.

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Сумський напрямок: де росіяни посилюють тиск на прикордоння

Українські підрозділи на північний схід від Сум нещодавно просунулися вперед або втримали позиції, свідчать дані ISW. Російські війська продовжують тиснути на прикордонні райони Сумщини.

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ISW також посилається на геолоковані кадри від 15 жовтня, на яких зафіксовано удар окупантів по українській позиції на північний схід від Миропілля. Російські джерела раніше заявляли про утримання позицій у цій зоні, однак незалежних підтверджень цим словам немає.

«Російські війська зосереджують наступальні дії переважно в напрямку Миропілля та поблизу нього, а також біля Новодмитрівки», — повідомило джерело, яке висвітлює діяльність угруповання військ РФ «Північ».

Новодмитрівка розташована на південний схід від Сум. За оцінкою аналітиків ISW, російські війська намагаються тиснути на українську оборону одразу на кількох ділянках прикордоння, однак підтверджених просувань на цих напрямках не зафіксовано.

Куп’янський напрямок: ЗСУ завдали удару по позиції російських військових

За даними аналітиків ISW, на Куп’янському напрямку українські військові завдали удару по позиції, куди проникли російські військовослужбовці. Вона розташована на північ від Куп’янська-Вузлового та південніше Куп’янська. Це підтверджують геолоковані кадри від 17 жовтня.

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Також російське джерело, пов’язане з угрупованням військ «Захід», не підтвердило заяв начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Напередодні він стверджував, що російські війська захопили Ковалівку на захід від Куп’янська та Паламарівку на північний захід від міста.

Лиманський напрямок: росіяни знову намагаються проникнути в місто

Росіяни знову намагаються просочитися в Лиман на Донеччині, повідомляють аналітики ISW. За геолокованими кадрами від 17 жовтня, окупанти провели інфільтраційну операцію біля східної околиці міста, де раніше вже фіксували подібні спроби.

За оцінкою ISW, російські війська намагаються проникати в Лиман малими групами, щоб займати окремі будівлі та позиції без масштабного штурму. Присутність окремих російських військових у місті ще не свідчить про встановлення контролю над відповідною територією.

Слов’янський напрямок: ISW не підтверджує просування російських військ

17 та 18 жовтня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на схід від Слов’янська на Донеччині. За даними аналітиків ISW, підтверджених просувань російських військ на цій ділянці фронту не зафіксовано.

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Один із російських військових блогерів заявляв про нібито просування військ РФ на південь від Куртівки, розташованої на південний схід від Слов’янська. Проте підтверджень цієї інформації немає.

Таким чином, попри заяви російських джерел про успіхи на цьому напрямку, наявні дані не свідчать про підтверджену зміну лінії фронту поблизу Слов’янська.

Костянтинівський напрямок: де наступають російські війська та яка ситуація в місті

На Костянтинівському напрямку російські війська продовжували наступати безпосередньо в місті та поблизу нього, однак підтверджених просувань не зафіксовано, зазначають аналітики ISW.

Один із російських військових блогерів заявляв про нібито просування окупантів на північ від Райського — населеного пункту на північний захід від Костянтинівки, на східному березі річки Казенний Торець. Однак підтвердження цієї інформації немає.

Добропілля: ISW не підтверджує захоплення міста росіянами

18 жовтня з’явилися геолоковані кадри, на яких російський військовослужбовець піднімає прапор у східній частині Добропілля. За оцінкою ISW, цьому передувала інфільтрація окупантів у район міста.

Проте поява прапора на відео не є доказом того, що росіяни захопили Добропілля. Українські військові раніше спростовували заяви Москви про нібите взяття міста під контроль або його оточення.

«ISW також поки не виявив доказів того, що російські війська змогли закріпитися на позиціях усередині Добропілля», — йдеться в оцінці інституту.

Тобто кадри підтверджують лише присутність російського військовослужбовця в окремій частині міста, а не захоплення Добропілля.

Гуляйпільський та Оріхівський напрямки: як ЗСУ протидіють наступу РФ

17 та 18 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, однак підтверджених просувань не зафіксовано. За оцінкою аналітиків ISW, українські сили проводили контратаки в цьому районі, стримуючи російський наступ.

«Російські війська не змогли просунутися на Гуляйпільському напрямку» — такий висновок випливає з оцінки бойових дій ISW за 17–18 жовтня.

На Оріхівському напрямку аналітики звернули увагу на події в Новоданилівці, розташованій на південь від Оріхова. Геолоковані кадри від 18 жовтня зафіксували ураження українськими військовими російського квадроцикла в південній частині населеного пункту.

За оцінкою ISW, російські військові проникли в цей район до удару. Для пересування вони використовували легку техніку, однак українські сили виявили та уразили квадроцикл. Ці кадри свідчать про присутність російських військових у районі, але самі по собі не підтверджують встановлення контролю над ним.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що російські війська намагаються прорватися до Запоріжжя. Військовий розповів про плани противника та загрози для української оборони на цьому напрямку.

Раніше також повідомлялося, що Сили оборони України звільнили три населені пункти та відновили контроль над частиною територій на інших ділянках фронту. За даними аналітиків DeepState, українські військові звільнили Колодязі, Липове та Зелену Долину, а також повернули контроль над територіями поблизу Ставків і Шандриголового.

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