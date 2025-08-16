- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 568
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ просуваються на Північно-Слобожанському напрямку: звільнено 2,5 км територій
Українські військові просуваються на Сумщині, вони наступають у районах Олексіївки та Юнаківки.
На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення ворога та звільнення населених пунктів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.
На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.
З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.
Зокрема активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.
Нагадаємо, російські загарбники окупували Зелений Гай та просунулися біля Лозової на Харківщині. Також окупанти просунулися поблизу Попового Яру Донецької області.