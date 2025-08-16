ТСН у соціальних мережах

Війна
568
1 хв

ЗСУ просуваються на Північно-Слобожанському напрямку: звільнено 2,5 км територій

Українські військові просуваються на Сумщині, вони наступають у районах Олексіївки та Юнаківки.

Світлана Несчетна
ЗСУ

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення ворога та звільнення населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.

На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Зокрема активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

Нагадаємо, російські загарбники окупували Зелений Гай та просунулися біля Лозової на Харківщині. Також окупанти просунулися поблизу Попового Яру Донецької області.

