ЗСУ просуваються на Північно-Слобожанському напрямку: звільнено 2,5 км територій

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення ворога та звільнення населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Telegram.

На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

Реклама

З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Зокрема активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

Нагадаємо, російські загарбники окупували Зелений Гай та просунулися біля Лозової на Харківщині. Також окупанти просунулися поблизу Попового Яру Донецької області.