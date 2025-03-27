ЗСУ просуваються вглиб Бєлгородської області: важливі деталі від The Telegraph про "тихе вторгнення"

ЗСУ. / © Associated Press

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ЗСУ просуваються вглиб Бєлгородської області РФ. Тим часом в Кремлі заявляють про відбиття атаки. Експерти називають це "тихим вторгненням".

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

На заході Росії, поблизу укріпленого кордону з Україною розпочався новий етап бойових дій. Наразі невідомо - це короткий рейд, чи довгострокова операція. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни повідомляють про бої в селах Демидівка, Прилісся та Попівка. Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах і складах.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що здійснюються "стратегічні кроки" для протидії можливому наступу Росії на Суми. Просування українських військ у Бєлгород, ймовірно, відвернути сили противника від цього напрямку.

Зауважимо, що Бєлгородська область межує з Сумською, Харківською та Луганською областями України й використовується російськими військами для атак. Регіон також поруч із Курщиною, де тривають бої за височини, що можуть мати значення для переговорів. Втім, йдеться у статті The Telegraph, на відміну від Курська, цього разу російські війська були краще підготовлені.

"Росія, здається, була краще підготовлена до цієї операції. Ця операція значно менша за масштабом і своїми цілями операції", - вважає заступник директора російської програми Фонду захисту демократій Джон Харді.

За його оцінками, чисельність українських сил становить менше ніж батальйон. Тобто приблизно це 500 солдатів. У Москві ситуацією невдоволені. Один російський так званий «військкор» каже, мовляв, “російські просто пішли, а після цього ворог окупував це”.

У бойових діях беруть участь елітні українські підрозділи та американські бойові машини Bradley. Прокремлівський військовий блогер повідомив про бої в Демидівці. Крім того, ситуацію він називає напруженою.

"Досягнення поки що скромні, але Україна просувається вперед і займає високі позиції", - каже Джон Харді.

З його слів, "надто рано" говорити про вплив операції на загальну ситуацію на фронті.

"Той факт, що Україна все ще атакує через дев’ять днів, говорить про спробу створення буферної зони. Київ, можливо, намагається посилити свої позиції в переговорах про припинення вогню. Це ризикований план", - сказав Харді.

Він зауважив, що Україні може забракнути ресурсів. Також існує невизначеність щодо військової допомоги США.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті повідомляють про те, що армія РФ просувається в Курській області, а ЗСУ - в Бєлгородській.

Дата публікації 07:19, 26.03.25 Кількість переглядів 630 Термінові заяви росіян і Білого дому після перемовин: перша емоційна реакція Зеленського!