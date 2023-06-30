ЗСУ просуваються біля Бахмута і вирівнюють фронт на півдні: Міноборони про успіхи наступу

Збройні сили України перехопили стратегічну ініціативу і наступають по всіх напрямках. Зокрема, на сході є просування навколо Бахмута Донецької області.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Ситуація на сході

За словами Маляр, на цій ділянці фронту українські Сили оборони впевнено рухаються по флангах довкола Бахмута. Втім, окупанти підтягнули до району велику кількість сил. Представниця Міноборони наголошує, що концентрація дуже висока. Ворог має перевагу "за кількістю людей і зброї".

"В саме місто ми (ЗСУ - Ред.) не заходили. Але ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста. Однак основні бої зараз точаться довкола міста. Можна говорити про те, що наступ йде на декількох напрямках. Це не тільки фланги, а значно ширший зараз фронт", - розповіла вона.

Ситуація на півдні

На півдні України оборонці рухаються з різним успіхом, розповіла Маляр. У цьому районі наразі відбувається вирівнювання фронту для того, аби зайняти і закріпитися на потрібних рубежах.

"Десь бувають дні коли це понад один кілометр, десь буває менше. Може бути десь і до двох кілометрів. По-різному", - заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу поінформували, що протягом доби, 29 червня, відбулось 31 бойове зіткнення. Армія РФ надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

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