ЗСУ просуваються далі на Курщині і знищили понтонний міст росіян: аналіз ISW

Українські бійці продовжують діяти в межах заявленої максималістської межі свого просування на Курщині.

Українські війська продовжили наступ у Курській області 20 серпня та досягли нових успіхів. У ЗСУ є просування, також вони знищили щонайменше один понтонний міст через річку Сейм.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по понтонних мостах та понтонній інженерній техніці противника на захід від нинішньої лінії зіткнення на Курщині через річку Сейм у Глушковському районі.

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На опублікованих 20 серпня геолокаційних кадрах видно, як приблизно за 3 км на північ від Глушкового українські дрони завдають ударів по російській техніці, що перевозить понтони на базу біля Сейму. Супутникові знімки вказують на те, що на 19 серпня українські війська знищили щонайменше один понтонний міст через Сейм. Ще 17 серпня він був цілий.

Як заявляли деякі російські військові блогери, українські сили захопили селище Вишнівка на південний захід від Кореневого та за 14 км від міжнародного кордону. Це узгоджується з заявою російського Міноборони 19 серпня, яке мовчазно визнало просування ЗСУ біля Вишнівки.

Викладені 19 серпня геолокаційні кадри свідчать, що Сили оборони України просунулися на захід уздовж траси 38К-030 у східній частині Кореневого, а також полями на північний схід від цього населеного пункту.

Військові блогери РФ повідомляли 20 серпня, що українські війська продовжують механізовані атаки на околиці Кореневого. Вказувалося також, що російські війська завдають артилерійських і повітряних ударів для стримування просування ЗСУ.

Російські військові блогери також заявляли, що їхня армія відновила деякі втрачені позиції і просунулася на південь від Сафоновки (на північний схід від Кореневого та за 30 км від міжнародного кордону).

Геолокаційні кадри за 20 серпня демонструють, що українські сили також просунулися у лісистій місцевості на північ від Руського-Порічного (на північний схід від Суджі і за 20 км від міжнародного кордону). Це узгоджується з мапами від російських військових блогерів. На них зображено просування українських військ уздовж усієї території, прилеглої до населених пунктів, що входять до складу району Руського-Порічного.

Як заявив 20 серпня відомий пов'язаний з Кремлем військовий блогер, українські війська також просунулися до західної околиці Руської Конопельки на схід від Суджі.

На геолокаційних кадрах за 20 серпня видно, як українські сили буксирують захоплений російський танк Т-90М уздовж дороги Снагость-Любимівка (на південний схід від Кореневого та за 8 км від міжнародного кордону). Це свідчить про те, що українські бійці продовжують діяти в межах заявленої максималістської межі свого просування на Курщині.

Мапа просування ЗСУ в Курській області / Мапа: ISW

Нагадаємо, 20 серпня головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під українським контролем перебувають 1263 кв. км території РФ. Українські війська контролюють 93 російські населені пункти.

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