ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку: головне зі зведення Генштабу

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. На фронті протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Вночі проти 30 серпня російська армія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України.

Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 31 серпня.

Під час атаки вночі проти 30 серпня ворог застосував ракети повітряного базування та іранські ударні дрони "Shahed-136/131". В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, додають військові.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Потихонового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Семенівка Черніговської області, Стара Гута, Гудове, Ободи, Хотінь, Володимирівка, Попівка Сумської області та Гатище, Вовчанські Хутори, Григорівка, Одрадне, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Масютівка, Синьківка, Кучерівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кремінна Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Керамік, Орлівка, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Антонівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали такі населені пункти, як Новоукраїнка, Шахтарське, Благодатне, Нескучне, Урожайне, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Темирівка, Червоне, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Кам'янське, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, зокрема Михайлівка, Новоберислав, Миколаївка, Токарівка, Дніпровське, Станіслав Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та одну станцію РЕБ противника.

Нагадаємо, Пентагон зробив нову заяву про контрнаступ України, у якій йдеться про те, що ЗСУ продовжують повільно просуватися вперед.

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