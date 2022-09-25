ЗСУ просуваються на правобережній частині Херсонщини: військовий експерт про специфічний контрнаступ на півдні

Олександр Коваленко, військовий експерт пояснив специфіку контрнаступу на Херсонщині.

Про це він розповів у інтерв’ю ТСН.ua.

"Україна - велика країна. В нас досить різноманітний ландшафт. Він має дуже серйозний вплив на наші можливості із контрнаступальних дій. Хоча ЗСУ продовжують просуватися на правобережній частині Херсонщини та створюють сьогодні по деяким напрямкам досить небезпечні та цікаві ситуації саме для російських окупаційних підрозділів. Тому в них, як завжди, є вибір: вони тікають або залишаються та поповнюють наш обмінний фонд", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, Росія 23 вересня розпочала на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані "референдуми" про входження до складу РФ.

Призначили "волевиявлення" на 23-27 вересня. Президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує проведення псевдореферендумів, і що жителі окупованих територій нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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