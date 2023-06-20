ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку і завдали окупантам шалених втрат: яскраве відео

За одну добу на цьому напрямку ворог втратив вбитими і пораненими понад п’ять рот.

Українські війська просуваються на Таврійському напрямку і за добу 19 червня завдали російським окупантам великих втрат у техніці і живій силі.

Про це повідомив командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, додавши до заяви відео бойових дій.

"Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1487 вогневих завдань", – зазначив Тарнавський.

За його даними, за добу 19 червня російські втрати вбитими та пораненими на Таврійському напрямку сягнули понад п’ять рот. Окрім того, знищено та пошкоджено 46 одиниць ворожої військової техніки:

13 танків,

7 одиниць БМП,

БТР,

безпілотник Supercam,

безпілотник Shahed-136,

4 гаубиці 2С19 "Мста-С",

гаубицю 2А65 "Мста-Б",

зенітний ракетний комплекс "Бук",

2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра",

РЛС "Зоопарк",

важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Також було знищено 5 місць зберігання боєприпасів ворога.

ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку: Тарнавський показав видовищне відео

Ситуація на фронті: де просуваються ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили у своєму звіті 20 червня, що ЗСУ провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту та досягли успіхів 19 червня. Так, Сили оборони просунулися в районі Краснополівки (близько 12 км на північний схід від Бахмута) та атакували на південь від Великої Новосілки на заході Донеччини. Окрім того, підтверджено, що ЗСУ звільнили П’ятихатки за 25 км на південний захід від Оріхова Запорізької області.

Військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що звільнення села П’ятихатки створює передумови для подальшого контрнаступу, зокрема – у напрямку окупованого райцентру Василівка.

Як повідомили вранці у Генштабі ЗСУ, українські війська протягом 19 червня мали частковий успіх на напрямках Новодарівка-Приютне, Макарівка-Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине. Захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас на Лимано-Куп’янському напрямку активізувалися російські війська, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Ворог там влаштував за добу 21 атаку. Однак українські бійці завдали загарбникам значних втрат у техніці та живій силі.

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