ЗСУ просуваються на захід від Суджі та закріплюються на нових ділянках: деталі від Defense Express

Українські Сили оборони просунулись на північний захід від Суджі в Курській області та закріплюються на нових ділянках.

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Наразі наші війська, ймовірно, закріплюються на нових ділянках, де вони просунулися на північний захід від Суджі", - наголосив експерт.

На думку Згурця, окупаційна армія буде намагатись посилити тиск на українські підрозділи, які проводять контратакувальні дії. Саме тому ця ділянка фронту на території РФ залишатиметься однією з найскладніших і найважливіших.

Окрім того, експерт зауважує, що іноземні експерти відзначають високий рівень інтеграції технологічних засобів Збройних Сил України, зокрема у використанні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Також українська армія активно використовує далекобійні системи для блокування постачання резервів противника до Курської області. Тобто зараз відбувається інтеграція можливостей Збройних Сил України в рамках контратакувальних дій у Курській області", - каже директор Defense Express.

Також Згурець вважає, що бойові дії в Курській області продовжують привертати увагу міжнародної спільноти.

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що новий наступ ЗСУ в Росії руйнує плани російського "фюрера" Володимира Путіна. Зокрема, для диктатора "це дуже незручна ділянка фронту".

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