ЗСУ просуваються у Курській області, але росіяни продовжують контратаки: деталі від ІSW

Українській Збройні сили надалі просувають на території РФ в Курській області. Своєю чергою, росіяни продовжують контратаки вздовж "українського виступу", але не зробили жодного підтвердженого просування.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Протягом минулої доби українські військові продовжували наступальні дії в Глушковському районі. Втім, наголошують в ISW, підтвердженого просування тут не було. ЗСУ продовжували наступальні дії на околицях "українського плацдарму" в Курській області, але без підтвердженого просування.

Тим часом російські джерела ISW стверджували, що війська РФ начебто відбили українські атаки на південь і південний захід від Глушкового поблизу Нового Путі та Веселого.

Як стверджували російські джерела, бої тривали поблизу Краснооктябрьского, біля Любимівки, Даріно, Миколаєво-Даріно, Ольговки та біля Плехова.

Як повідомлялося, колишній директор Центрального розвідуправління США Девід Петреус наголошує, що прорив ЗСУ в Курській області став ударом по репутації Росії, продемонструвавши слабкість та небоєздатність російських сил.

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