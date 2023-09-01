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ЗСУ просуваються у напрямку Новопрокопівки на півдні — Генштаб

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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ЗСУ просуваються у напрямку Новопрокопівки на півдні — Генштаб

ЗСУ просуваються у напрямку Новопрокопівки на півдні

Воїни продовжують наступ на Мелітопольському напрямку і мають успіхи.

Українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті.

Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Military Media Center.

"У напрямку Новоданилівка – Новопрокопівка [українські військові] мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", - сказав Ковальов.

ЗСУ просуваються у напрямку Новопрокопівки на півдні / © Deepstatemap
ЗСУ просуваються у напрямку Новопрокопівки на півдні / Фото: Deepstatemap

Він додав, що сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на різних напрямках фронту. Так, українські захисники мають успіхи на півдні та на Бахмутському напрямку, нині закріплюються на досягнутих рубежах. Детальніше — у статті.

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Дата публікації
Перегляди
29
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