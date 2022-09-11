Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ просуваються вглиб: в ОК "Південь" розповіли, чому не озвучують назви звільнених населених пунктів

Дата публікації
Перегляди
2630
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ просуваються вглиб: в ОК "Південь" розповіли, чому не озвучують назви звільнених населених пунктів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ просуваються вглиб тимчасово окупованих територій Миколаївщини та Херсонщини.

Проте Сили оборони вирішили поки не озвучувати назви звільнених населених пунктів півдня України. 

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону. 

"Ми не оголошуємо населені пункти для того, щоб утриматись від зайвої уваги ворога. Зокрема, сьогоднішня ніч і перша половина дня дуже яскраво продемонстрували, що він посилює атаки на тому напрямку, де немає успіху на суші", - пояснила Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" наголосила, що через провал на фронті російські окупанти завдають потужних ракетних ударів по цивільних мешканцях та обстрілюють цивільну інфраструктуру. Таким чином окупанти намагаються продемонструвати, що у них все ще є військова потужність. 

Нагадаємо, через ворожий обстріл у Синельниківському районі загинуло 2 людини, ще 1 – поранена. Російські окупанти у неділю, 11 вересня, завдали ударів по території Дніпропетровської області.

Читайте також:

Ви відправляєте чортів назад у пекло! Найважче попереду! Зеленський - про 200 днів війни

Ви відправляєте чортів назад у пекло! Найважче попереду! Зеленський - про 200 днів війни

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація