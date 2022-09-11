ЗСУ просуваються вглиб: в ОК "Південь" розповіли, чому не озвучують назви звільнених населених пунктів

Проте Сили оборони вирішили поки не озвучувати назви звільнених населених пунктів півдня України.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Ми не оголошуємо населені пункти для того, щоб утриматись від зайвої уваги ворога. Зокрема, сьогоднішня ніч і перша половина дня дуже яскраво продемонстрували, що він посилює атаки на тому напрямку, де немає успіху на суші", - пояснила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" наголосила, що через провал на фронті російські окупанти завдають потужних ракетних ударів по цивільних мешканцях та обстрілюють цивільну інфраструктуру. Таким чином окупанти намагаються продемонструвати, що у них все ще є військова потужність.

Нагадаємо, через ворожий обстріл у Синельниківському районі загинуло 2 людини, ще 1 – поранена. Російські окупанти у неділю, 11 вересня, завдали ударів по території Дніпропетровської області.

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