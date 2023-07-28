ЗСУ просуваються відразу на кількох напрямках: ISW про ситуацію на фронті

Збройні сили України контрнаступають на кількох напрямках фронту. Українські захисники звільнили населений пункт на Бахмутському напрямку в Донецькій області та просуваються в західній частині Запорізької області.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на Донбасі

Кадри за 26 липня показують, що ЗСУ просувалися на північ від Кліщіївки, що за 7 км на південний захід від Бахмута. Сили оборони також продовжували наступальні дії на північ і південь від міста-фортеці. Тим часом російські джерела стверджували, що українські сили проводили штурми поблизу Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного.

Зазначається, що 27 липня армія РФ контратакувала навколо Бахмута, але не досягла жодних підтверджених успіхів. ЗСУ відбили російські напади на північ від Хромового, на північ і південь від Кліщіївки та на схід від Дружби. Зазначається, що 27 липня українські сили здійснили обмежені наземні атаки на ділянці Авдіївка-Донецьк.

Російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку. Бої в цьому районі є такими ж інтенсивними, як на Бахмутському напрямку.

Карта боїв ISW. Ситуація на Донеччині.

Ситуація на півдні

Українські війська звільнили Старомайорське, що за 9 км на південь від Великої Новосілки. Деякі російські джерела висловили стурбованість щодо здатності Росії втримати Урожайне. Також аналітики наголошують, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки з метою відбити втрачені позиції поблизу Старомайорського 27 липня.

Також 27 липня українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області і, ймовірно, просунулися в цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська додатково просунулися на схід від Роботиного, яке за 10 км на південь від Оріхова.

ЗСУ продовжили наступальні операції на заході Запорізької області й просунулися у цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать, що українські війська додатково просунулися на схід від Роботиного в 10 км на південь від Оріхова. Українські сили також здійснили значне просування на Мелітопольському напрямку.

" Українські сили, ймовірно, просунулися далі в західній Запорізькій області, ніж ISW наразі змогла візуально підтвердити. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що одна українська бронемашина досягла російських протитанкових позицій на північний захід від Вербового (17 км на південний схід від Оріхова), приблизно за 3,5 кілометри за нинішньою оцінкою лінії фронту ISW ", йдеться у звіті.

Бої на півдні України. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, у Білому домі зробили важливу заяву про контрнаступ ЗСУ. Зазначається, що українські захисники просуваються. Наступ не перебуває в глухому куті. На жаль, наступ України не такий швидкий, як бажалося б.

Читайте також: